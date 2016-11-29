Suriyeli muhalifler: Halep yenilgisi mücadelenin sonu değil

BBC'ye konuşan Suriyeli muhaliflerin üst düzey müzakerecisi George Sabra, rejim güçlerinin Halep'in doğusunu ele geçirmesinin mücadelenin sonu anlamına gelmediğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşın devam edeceğini vurgulayan Sabra, 'Halep'in kaybının devrimin sonu olmadığını' söyledi.

Ancak böylelikle barış anlaşmasına dair umutların zora girdiğini aktaran Sabra, "Halep, devrimin önemli bir yeri ama son yeri değil. Şimdi Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altında daha çok alan var" dedi.

Suriyeli muhalif aynı zamanda hükümet ve müttefiklerinin askeri operasyonlarının 'siyasi sürecin bir kısmını öldürdüğünü' sözlerine ekledi.

Ağır hava borbardımanlarının desteğiyle Suriyeli güçler, Halep şehrinin üçte birinden fazlasını ele geçirdi.

Muhalif güçler, Suriye rejiminin ilerlemesi üzerine savunmaya geçtiklerini aktardı.

Haftasonu süren çatışmaların ardından binlerce kişi Halep'i terk etmek zorunda kaldı.

Hükümet yanlısı güçler, şehrin kuzeyinde ağır hava saldırıları eşliğinde iki haftadır ilerliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, muhaliflerin 12 bölgeyi kaybederek kontrolleri altındaki alanın yüzde 40'ını yitirdiklerini açıkladı.

Analistler bu gelişmenin şehri 2012'de ele geçiren muhalifler için büyük bir kayıp olduğunu söylüyor.

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler arama kurtarma ekibinden Ibrahim Abu Al-Leith, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada yerinden edilen çok sayıda kişi olduğunu vurgulayarak "İnsanlar sokaklarda uyuyor, yiyecek ya da içecek hiçbir şeyleri yok" dedi.

Birleşmiş Milletler de bölgedeki durumdan ötürü 'derin endişe' duyduklarını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bölgeden 10 bin kişinin hükümet kontrolündeki batı bölgesine ya da Kürtlerin elinde tuttuğu kuzey alanlara kaçtığını belirtti.

Yüzlerce Suriyelinin halen muhaliflerin elinde tuttuğu güney bölgelerine gittiği tahmin ediliyor. Bu bölgede yaşayanlar gelenlere battaniye ve araç-gereç bağışlıyor.

Suriye'de hükümete yakın El Vatan gazetesi, rejimin bundan sonra muhaliflerin elinde kalan bölgeleri bölerek ilerleyişine devam edeceğini kaleme aldı.