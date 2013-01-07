Suriyeli muhalifler: Esed rejimine karşı nefsi müdafaa yapıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in konuşmasını televizyondan dinleyen muhalifler, açıklamaya tepki gösterdi.

Halep'te belirli bir bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Şehba Tugayı, Esed'in açıklamasını karargahlarında izledi. Açıklama sırasında bazı muhalifler sözleriyle Esed'in konuşmasına tepki gösterirken, bazıları ayakkabısını televizyon ekranına vurdu.

Tugayın sözcüsü Hamit Ebu Ahmet, konuşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'den yeni şeyler beklediklerini, ancak son konuşmasında da diğerlerinden farklı bir şey olmadığını söyledi.

Suriye'de ölenlerin hakları için rejimin bir an önce düşmesini istediklerini dile getiren Ahmet, ''Ülkedeki her fert bizi ilgilendiriyor. Aleviler, Hristiyanlar, Dürziler, Kürtler, hangi mezhepten olursa olsun kardeşlerimizdir. Bu ülkenin paydası için ortağımızdır'' diye konuştu.



'Çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz'



Hiç kimsenin karşısında olmadıklarını dile getiren Ahmet, şunları kaydetti:

''Şiddetin durması için ne gerekiyorsa, onu yapmaya hazırız. Biz terörist değiliz. Bu ülkenin sahipleriyiz. Biz rejim karşısında nefsi müdafaa yapıyoruz. Bu ülkenin yararına olacak her türlü girişimi destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız ve arkasında da olacağız. Kanın durması için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız.

Bizler iş güç sahibiyiz. İçimizde doktor, mühendis, avukat işçi ve esnaf var. Kimsenin karşısında değiliz. Beşşar Esed'den görevini bırakmasını ve akan kanın durmasını beklerdik. Fakat Esed bunu yapmayarak yine eski söylemlerini tekrarladı. Biz çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. 40 yıl rejimin şiddetine maruz kaldık. Bugün, çocuklarımızın kalmaması için bu mücadeleyi veriyoruz.''