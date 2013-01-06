Esed çözüm planını açıkladı: Silahlar sussun, önce referandum sonra seçim

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suriye'de yaşanan olaylar karşısına hükümete destek veren Rusya, İran ve Çin'e teşekkür etti. Esed, silahsızlanma ve çözüm sürecini anlattığı konuşmasında "Yabancılar teröristleri silahlandırmaya son verirse, ordumuz da askeri operasyonları durdurur. Ardından bir "ulusal diyalog konferansı" kurulur ve Suriye'nin birliğini sağlayacak bir ulusal metin kaleme alınır. Bu metnin bir referandumla onaylanması gerekir. Ardından geniş kapsamlı katılımla kurulacak bir hükümetle seçimlere hazırlık yapılır" dedi.

Esed, "İsyancıları yenmek imkansız değil. İsyancları destekleyerek Suriye'yi bölmek ve zayıflatmak için bölgesel bir plan var. Yabancıların saldırılarını püskürtmek amacıyla topyekun bir savaş halindeyiz. Reformlar ve terörle mücadelenin bir arada yürümesi gerekiyor" dedi.

Suriye’de 22 aydır devam eden ve 60 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmalar sırasında halkın önüne nadiren çıkan Esed’in tarihi konuşması TSİ. 12.00'de başladı.

Esed, "Kanımız canımız Beşar'a feda" sloganlarıyla salona girdi ve ayakta alkışlandı. Esad'ın sözleri de zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla bölündü.

Konuşmanın sonunda Esed'e sevgi göstermek isteyenler Şam Opera Salonu'nda izdiham yarattı. Esed'i köşeye sıkıştıran kalabalık "Ebu Hafız" (Hafız'ın oğlu) diye sloganlar attı. Güvenlik görevlileri Esad destekçilerini uzaklaştırmak için devreye girerken, Suriye lideri yüzünde bir gülümsemeyle el salladı.



'Acıdan umut doğdu'



Sözlerine, “Acının Suriye'nin dört bir yanına yayıldığı günlerde bir araya geldik, acıdan umut doğdu. Sokaklarımızda güvenlik kalmadı. Suriye benzersiz bir saldırıyla karşı karşıya. Suriye'yi korumak için bu saldırıyla yüzleşmeliyiz. Hep birlikte Suriye'yi savunmalıyız” diye başlayan Esed, ülkesindeki çatışmanın halk ile katiller, Suriye ulusuyla düşmanlar arasında olduğunu söyledi.

Esed, “Onlar buna devrim diyor ama bunun devrimle bir alakası yok. İsyancılar bir avuç hayduttan başka bir şey değiller” diye konuştu.

Esad şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen radikaller teröristlere liderlik ediyor. Biz bu radikal cihatçılarla savaşıyoruz. Bunların çoğunluğu Suriyeli değil, El Kaide bağlantılı. Radikaller Suriye'yi bir ‘cihat ülkesi’ne dönüştürmek istiyor. İsyancıları yenmek imkansız değil. İsyancıları destekleyerek Suriye'yi bölmek ve zayıflatmak için bölgesel bir plan var. Batı direnişe zarar vermek için Suriye'de olan biteni istismar etmek istiyor. Ben Rusya, İran ve Çin'e destekleri için teşekkür ediyorum."

Sürgündeki muhalefetin de Suriye'ye yönelik saldırıların bir parçası olduğunu belirten Esed, "Yabancıların saldırılarını püskürtmek amacıyla topyekun bir savaş halindeyiz. Reformlar ve terörle mücadelenin bir arada yürümesi gerekiyor" dedi.



'Biz kuklalarla değil kuklaları oynatanlarla diyalog kurmak istiyoruz'



Esed konuşmasında Batı’yı ve Suriyeli isyancıları çok ağır bir dille eleştirdi. “Siyasi diyalog kurmak istedik ama karşımızda bir muhatap bulamadık" diyen Esed, Suriye'deki muhalifleri kast ederek "Biz kuklalarla değil kuklaları oynatanlarla diyalog kurmak istiyoruz. Batı diyalog kapısını kapattı. Ülkelerini yabancılara satmayanlarla diyaloğu sürdürürüz” dedi.

Esed çözüm planını açıkladı

Esed, Suriye'de yaşanan olayların sona ermesi için bir çözüm planı açıkladı. Esed "Yabancılar teröristleri silahlandırmaya son verirse, Suriye ordusu da askeri operasyonları durduracak. Ardından bir 'ulusal diyalog konferansı' kurulacak ve Suriye'nin birliğini sağlayacak bir ulusal metin kaleme alınır. Bu metnin bir referandumla onaylanacak. Ardından geniş kapsamlı katılımla kurulacak bir hükümetle seçimlere hazırlık yapılacak. Bu siyasi çözüm planı kapsamında bir genel af da yer alacak. Ancak bu plan terörle mücadeleye bir son verilmesi anlamına gelmiyor. Geçişin 'anayasal kanallar' aracılığıyla gerçekleşmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Tavsiyeleri dinler ama emir almayız'

Suriye’ye dışarıdan müdahale etmek isteyenler olduğunu da belirten Esed, "Suriye kendisine verilen tavsiyeleri dinler ama kimseden emir almaz” dedi.

Sözlerini, "ülkesini savunurken ölen her askeri rahmetle anarak" tamamlayan Esed, "Suriye bu sürecin sonunda önceden olduğundan daha da güçlü olacak. Golan'ı unutmayacağız, Filistin davamızdan ayrılmayacağız. Direnişi desteklemeye devam edeceğiz. Onların kurşunları bizi korkutamaz" diye konuştu.