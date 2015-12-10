Suriyeli 'muhalifler', Esad'ın geçiş sürecinin başlangıcında görevi bırakmasını talep ediyor

Suriyeli muhalifleri bir araya getirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye yönetimiyle yürütülecek görüşmeler için bir çerçeve belirlendiği açıklandı. Suriye yönetimiyle geçiş süreci üzerine masaya oturma kararı alan muhalifler, Suriye Başkanı Beşar Esad ve destekçilerinin, sürecin başında yönetimden çekilmesi talebinde bulundu.

AFP, Suriyeli muhaliflerin ortaklaştığı çerçevenin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçiş sürecinin başında yönetimi bırakmasını içerdiğini aktardı.

Sputnik'in haberine göre, Riyad’da düzenlenen konferansın sonucunda kabul edilen karara göre, aralarında silahlı grupların da yer aldığı Suriyeli ‘muhalifler’, Suriye hükümetiyle geçiş süreci üzerine görüşmek üzere masaya oturma kararı aldı. Metinde görüşmeler öncesinde Suriye hükümetine tutukluları serbest bırakması ve ‘muhalif örgütlere’ yöenlik kuşatmayı kaldırması çağrısı da yer aldı.

Suriye Ulusal Koalisyonu üyesi Süheyr Attasi, “Çözüm süreci için ortak bir duruş oluşturulması konusunda anlaşma sağlandı. Bundan sonra müzakere heyetinde yer alacak bir komite kurulacak” dedi.

Ahrar-uş Şam toplantıdan çekildi

Suriye muhalefetinden temsilciler ve isyancı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la gerçekleştirilmesi beklenen olası bir barış görüşmesinde, ortak bir politik ve askeri duruş belirlemek amacıyla bir araya gelmişti.

Toplantıya katılması birçok kesim tarafından tepki çeken, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü ilan edilen Nusra Cephesi ile birlikte hareket eden Fetih Ordusu üyelerinden Ahrar’uş Şam, bugünkü toplantıyı yarıda terk etti. Ahrar-uş Şam, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘konferansta Suriye muhalefetinde ana rolün Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi’ne verilmesini ve Suriye halkının Müslüman kimliğinin vurgulanmamasını’ eleştirdi.

Riyad’daki görüşmelere IŞİD’le bağlantılı grupların da katıldığını iddia eden İran yönetimi, “Bu teröristler, Suriye’nin geleceği konusunda söz sahibi olamaz” açıklamasını yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Paris’teki İklim Zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, “Suudi Arabistan’daki görüşmeler oldukça yapıcı bir tarza sahip; herkesin politik çözüme doğru yöneldiğini görüyorum” demişti.