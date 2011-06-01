-SURİYELİ MUHALİFLER ESAD'I "AFFETMİYOR" ANTALYA (A.A) - 31.05.2011 - Değişim isteyen Suriyeli muhalifler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Essad'ın "Müslüman Kardeşler" örgütü dahil genel af ilan etmesini yeterli bulmadı. "Değişim İçin Suriye Konferansı" çerçevesinde Antalya Falez Otel'de bir araya gelen Suriyeli muhalif siyasetçi, akademisyen, işadamı, gazeteci-yazar ve aşiret liderleri konferansın açılış resepsiyonunda, aldıkları af haberini sloganlar atarak protesto etti. Muhalifler ''Seni istemiyoruz, Bye bye Esad'', ''Hürriyet'', ''Suriye halkı değişim istiyor'', ''Suriye tek millettir'', ''Katili Lahey'de göreceğiz'', ''Ne Hizbullah ne İran'', ''Allah, Suriye, Özgürlük bize yeter'' ve ''Teşekkürler Türkiye'' şeklinde sloganlar attı. Beşar Esad'ın gitmesi yönünde sloganlar atan muhalif grup, protestolarda hayatını kaybedenler için Fatiha suresini okudu, Suriye bayrakları açarak ulusal marşlarını söyledi. Kanada'daki Müslüman Kardeşler grubunun liderlerinden Molham el Drobi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşşar Esad'ın imzaladığı af yasasının yeterli olmadığını belirterek , "Affa ihtiyacı olan Beşşar Esad biz değiliz. Affa ihtiyacı olan 6 bin insanı öldürendir" dedi. Bir ay önce olağanüstü hal yasasını kaldıran Esad'ın sonraki günlerde binin üzerinde insanı öldürdüğünü, binlerce insanı mahkeme emri olmadan tutukladığını kaydeden El Drobi, Esad'ın af yasasını imzalayarak insanların aklını karıştırıcı mesajlar vermeye çalıştığını ifade etti. Hapishanedeki insanların serbest bırakılmasını, Suriye halkının demokrasiye en kısa zamanda en az bedel ödeyerek sahip olmasını arzu edeceklerini belirten El Drobi, insanları öldürenlerin ve öldürme emrini veren Beşşar Esad'ın yargılanmasını istediklerini dile getirdi. Suriye'yi 17 yaşında terk ettiğini, okuldaki başarısından dolayı kendisine hükümet tarafından "ya Baas partisine katılırsın ya da seni hapse atarız" dendiğini anlatan El Drobi, bunun üzerine ülkeyi terk ettiğini ve bir daha dönmediğini söyledi. Siyasi suçlu olmadığını ancak 20 yıldır hiç bir suç işlememesine rağmen hapiste olan arkadaşları olduğunu söyleyen El Drobi, Hafız Esad döneminde binlerce insanın hapishanelerde öldürüldüğünü ileri sürdü. Beşşar Esad'ın da 34 yaşında 10 dakika içinde yapılan anayasa değişikliği ile iktidara geldiğini belirten El Drobi, Esad'ın büyük ümitlerle geldiği yönetimde 11 yıldır hiç bir şey yapmadığını kaydetti. Beşşar Esad'ın adalet önüne çıkarılması gerektiğini yineleyen El Drobi, Müslüman Kardeşler üyelerinin de affın çok geç olduğunu, trenin kaçtığını düşündüğünü ifade etti.