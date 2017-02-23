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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli muhalifler: El Bab'ı geri aldık

Özgür Suriye Ordusu mensupları, TSK'nın desteğiyle IŞİD'e karşı mücadele ettikleri El Bab'ta kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise kentte hala IŞİD militanları olduğunu açıkladı.

23 Şubat 2017 19:06

Suriye'de IŞİD örgütüne karşı operasyonlar kapsamında son haftalarda yoğun çatışmaların sürdüğü El Bab'ın Özgür Suriye Ordusu'na bağlı silahlı muhalifler tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yürütülen operasyonda El Bab'da kontrolün sağlandığı duyuruldu.

Türkiye destekli Sultan Murad Tugayı komutanlarından Ahmed Osman'ın AFP haber ajansına perşembe günü yaptığı açıklamada, "El Bab kentinin tamamen kurtarıldığını duyuruyoruz ve yerleşim yerlerindeki mayınları toplamaya başlayacağız" dediği bildirildi.

El Bab'daki çatışmalarda yer alan isyancı gruplardan Hamza Tümeni'nin komutanlarından Zaif Ebu Bekir de AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "çarşamba günü El Bab'ın merkezini ve IŞİD örgütünün ana karargahını kontrol altına aldıklarını" belirtti. Bu sayede IŞİD militanlarının karşı koymasının engellendiklerini belirten komutanın, perşembe sabahı da kenti tamamen kontrol altına alabildiklerini aktardı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü ise yapılan açıklamalara karşılık isyancı grupların kentin yaklaşık yarısında kontrolü sağlayabildiklerini ve kentte hala IŞİD militanlarının bulunduğunu duyurdu. Örgütün açıklamaları bir aktivist ağı üzerinden elde ediliyor ve bağımsız farklı kurumlarca teyit edilemiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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