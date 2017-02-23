Suriyeli muhalifler El Bab merkezini 'ele geçirdi'

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif gruplar, El Bab'ın kontrolünü IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinden alarak ilçeyi tamamen ele geçirdiklerini açıkladı.

AFP'nin haberine göre Türkmenlerden oluşan Sultan Murad Tugayı adlı muhalif grubun komutanı Ahmed Otman, "El Bab'ın tamamen özgürleştirildiğini duyuruyoruz. Şimdi mayınları yerleşim yerlerinden temizliyoruz" dedi.

AFP'ye bölgedeki iki farklı muhalif gruptan konuşan komutanlar da haberleri doğruladı.

Anadolu Ajansı da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinin merkezini ele geçirdiğini aktardı.

El Bab merkezinde bulunan AA muhabirlerine dayandırılan habere göre, ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını militan örgütlerinden temizledikten sonra Aralık ayının başında El Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan militan örgütlerden arındırıldı.

TSK geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab kasabasında düzenlenen operasyonlarda patlayıcı temizliği sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin yaralandığını aktardı.

Fırat Kalkanı harekatının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana hayatını kaybeden asker sayısı 69 oldu.