Suriyeli muhalifler Deraya'dan çekiliyor

Suriyeli muhalifler hükümet karşıtı gösterilerin ilk başladığı yerlerden biri olan Deraya'dan silahlarını bırakıp ayrılmayı kabul etti. ​Deraya kasabanın boşaltılmasının birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Suriyeli muhaliflerle Suriye ordusu Deraya kasabasının boşaltılması konusunda uzlaştı. Buna göre bugünden itibaren Deraya'daki 700 silahlı muhalif, İdlib'e gidecek, 4 bin sivilse hükümet kontrolündeki bölgelere götürülecek.



Deraya kasabanın boşaltılmasının birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.



Deraya 2012'den beri Suriye ordusunun kuşatması altındaydı. Özellikle son dönemde Deraya'yı hedef alan hava saldırıları yoğunlaşırken yiyecek sıkıntısı artmıştı.



Muhaliflerin Deraya'dan çekilmesinin Esad rejiminin elini güçlendirdiğine dikkat çekiliyor.