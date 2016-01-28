Suriyeli muhalifler Cenevre görüşmelerine katılmayacak

Suriye muhalefetinin önemli isimlerinden George Sabra, Cenevre'deki görüşmelere katılmayacaklarını söyledi. Sabra, "Görüşmelerin başlamasına engel olan tüm başlıklar çözüldüğünde" masaya oturcaklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Suudi Arabistan'da geçen ay kurulan Yüksek Müzakere Komitesi, Cenevre görüşmelerinin içeriği konusunda soru işaretleri bulunduğunu savunmuştu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a bir mektup yazan komite, Suriye ordusunun sivilleri hedef alan operasyonlar düzenlediğini öne sürmüş ve bu operasyonlar durdurulmadan görüşmelere katılmayacaklarını belirtmişti.

Cenevre’ye katılım konusunda karar vermek üzere Riyad’da görüşmeleri sürdüren Suudi Arabistan destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Konseyi ise, Cenevre görüşmelerinde birlik hükümeti değil geçiş hükümeti kurulmasından yana olduklarını duyurdu.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın sözcüsü, Cenevre görüşmelerinin 29 Ocak Cuma günü, öğleden sonra başlayacağını söyledi. De Mistura ise Suriye halkına yolladığı video mesajda, görüşmelerin birkaç gün içinde başlayacağını belirtmişti.

RIA Novosti'ye konuşan Mattar, "Eğer bir şey çıkmazsa, görüşmeler planlandığı gibi yarın başlayacak" dedi. Suriye hükümeti delegasyonunun öğleden sonra kente ulaşacağını belirten Mattar, "Bu sebepten görüşmeler öğleden önce başlamayacak" diye konuştu.

Menna: Cenevre görüşmeleri 1 Şubat'tan önce başlamaz

Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı Menna ise görüşmelerin pazartesi gününden önce başlamayacağını söylemişti. BM, Rusya ve ABD’ye ‘görüşmelere katılması gereken muhaliflerden' oluşan yeni bir liste gönderdiklerini belirten Menna, "Görüşmelerde olması gereken 15 isim ve 15 alternatif üyeden oluşan, demokratik ve seküler Suriye listesi' olarak tanımlayabileceğimiz bu liste konusunda yanıt bekliyoruz" demişti.

Menna, PYD lideri Salih Müslim ve Konsey'in diğer eş başkanı İlham Ahmed Cenevre'ye davet edilmediği takdirde kendisinin de görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Rusya: Kürtler olmadan karar alınmaz

Suriye Kürtlerinin Cenevre'deki görüşmelere çağrılmamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov da "Kürtler olmadan herhangi bir ilerleme elde edileceğine ya da karar alınacağına dair bir umut yok. Kürtlerin kesinlikle masada olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.