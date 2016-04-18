Suriyeli muhalifler büyük saldırıya hazırlanıyor



Muhalif gruplarca yayınlanan ortak bildiride, rejim güçlerinin ateşkes ihlallerinin arttığı belirtildi. Bildiride, "Yerleşim yerleri bombalanıyor, insanlar bilinçli olarak yerlerinden sürülüyor. Buna tepki olarak savaşmaya karar verdik" ifadelerine yer verildi. Böylece yaklaşık 6 haftadır süren ateşkes tehlikeye girdi.

Silahlar 27 Şubat'ta susmuştu

ABD ile Rusya'nın üzerinde uzlaştığı ateşkes planı uyarınca Suriye'de silahlar 27 Şubat'tan itibaren susmuştu. IŞİD ve BM'nin terör grubu saydığı diğer örgütlere saldırılar ateşkesin dışında bırakılmıştı. Her iki taraftan ihlal vakaları görülmesine rağmen ateşkese büyük ölçüde uyulmuş, şiddetin önemli ölçüde gerilemesi sağlanmıştı.

'Rejime güvenmeyin, merhamet beklemeyin'

Çatışmalar geçtiğimiz günlerde Halep ve çevresinde şiddetlenmişti. Ortak bildiriye imza atan muhalif gruplar arasında Ceyş-ül İslam ve Ahrar'uş Şam da bulunuyor. Her iki örgüt de Halep ve çevresinde güçlü olarak biliniyor. Ceyş-ül İslam'a Cenevre'de Suriye muhalefetini temsil eden müzakerecilerden Muhammed Alluşi liderlik ediyor. Twitter hesabından Suriye ordusuna karşı misilleme çağrısında bulunan Alluşi, "Rejime güvenmeyin, merhamet beklemeyin" ifadesini kullandı.

'On binlerce kişi Halep'i terk etti'

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Esad'a bağlı birliklerin Rus uçaklarının desteğiyle Halep'in kuzeyinde bir operasyon başlattığını iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ise on binlerce kişinin Halep'i terk ettiğini açıklamıştı. Örgüt, Türkiye'den Suriyeli mülteciler için sınırı açmasını talep etmişti.