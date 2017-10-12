Suriyeli muhalif yönetmene İstanbul'da bıçaklı saldırı

Suriyeli muhalif yönetmen Muhammed Beyazıd, İstanbul’da omuzundan bıçaklandı. Hafif yaralanan Beyazıd, hastanedeki tedavisinin ardından yurtdışına çıktı. Polise şikâyetçi olmayan Beyazıd’ın yurtdışından döndükten sonra ifadesinin alınacağı ve soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, yönetmen Muhammed Beyazıd, Palmira çölündeki Tadmur askeri hapishanesinin filmini çekmeye hazırlanıyordu. Filmin bütçesi için kendisine finansman sağlayacağını söyleyen kişilerle Başakşehir’de buluştu.

İddiaya göre; önceki günkü buluşma sırasında Beyazıd bıçaklı saldırıya uğradı ve omuzundan hafif şekilde yaralandı. Beyazıd, Bağcılar’da hastaneye götürüldü. Burada kısa süreli tedavi olan Beyazıd akşam saatlerinde yurtdışına çıktı.

Beyazıd’ın olayla ilgili polise başvurarak şikâyetçi olmaması nedeniyle ifadesi alınamadı. Beyazıd’ın Türkiye’ye döndükten sonra ifadesinin alınacağı ve soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Suriyeli muhalif yönetmen, bir süre Şam'da hapishanesinde kalmıştı. Suriye’deki hayat ve kültürüne ait çok sayıda filmi olan genç yönetmen son olarak hapisteki 20 kişinin hayatını anlatmayı amaçladığı Nafak (Tünel) isimli filmi için İstanbul’da çalışmalarını yürütüyordu.