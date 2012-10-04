Suriyeli muhalif komutan: Türk uçağını Suriye düşürmedi

Özgür Suriye Ordusu komutanı Abdülhamit Ömer Zekeriya, 22 Haziran'da düşen Türk keşif uçağının, Rusya’nın Suriye‘deki üssünden açılan ateşle vurulduğunu öne sürdü.

Özgür Suriye Ordusu komutanı Abdülhamit Ömer Zekeriya, İstanbul’dan El Arabiya televizyonunun canlı yayınına katıldı.

Türk uçağını Suriye’nin vurmadığını ima eden Zekeriya şöyle konuştu: “Suriye ordusunun böyle bir uçağı vurmak ilkelerine uygun değildir. Şu anda muhalif de olsam bunu iyi bilirim yapamazlar. Ancak diğer taraftan Suriye rejimi öldürme imkanı bulduğu herkesi öldürüyor.”

Tabip Albay Zekeriya “Kesin olarak Rusya’nın Suriye‘deki üssünden açılan ateşle Türk uçağı vuruldu. Suriye’nin elindeki belgeler bunu ispatlıyor. İki Türk pilotunun öldürülmesi Türkiye Suriye arasını daha da gergin hale getirmek için işlenen bir cinayet ve bir komplodur. Bu zalim ve cani Suriye rejiminin yaptıklarından dolayı bize kucak açan yüce Türkiye halkından ve Türkiye ‘den özür dileriz” ifadelerini de kullandı.

El Arabiya muhabirinin “İki ay önce Özgür Suriye Ordusunda gıda sıkıntısı olmuş ve büyük sorun yaşanmıştı. Şimdi ise Halep‘te çatışmalar devam ediyor. Neler değişti? Güçlendiniz mi?” sorusuna Albay Zekeriya, “Halep‘te çılgınca yeni bir katliam yapıldı. Aç insanlar fırın önünde ekmek kuyruğunda iken onlarca kişi öldürüldü. Dünyanın en büyük tarihi kapalı çarşısı 2 bin kadar iş yeriyle birlikte ateşe verildi. Halep varoşlarında insanlar katledildi. Suriye zalim rejimi o insanlarımızı sadece evlerinde bombalamıyor, evlerini terk edip şehir dışına kaçmaları üzerine de onları rahat bırakmayıp üzerlerine bomba yağdırdı. Sürgün üstüne sürgün yiyen bu insanlar kaçtıkları yerlerde öldürüldüler” cevabını verdi.

'Kimse yardım etmiyor'

“Dünyada bize hiç kimse yardım etmiyor” diyen ÖSO komutanı, Beşar Esad‘ın ordusundan ele geçirdikleri veya silah kaçakçılarından satın aldıkları silahlarla savaştıklarını kaydetti.

Muhabirin, Suriye ordusunun askeri üstünlükleriyle nasıl baş ettiklerine ilişkin sorusu karşısında Tabip Albay Zekeriya, “Bombalamalara karşı koyamıyoruz doğrudur. Biz uluslararası kuruluşlardan uçak savar ve benzeri silahlar istedik, ama cevap veren olmadı. Ancak önümüzdeki günlerde ÖSO bu hava saldırılarına karşı yeni bir strateji geliştiriyor. Bunu ileride açıklayacağız. Şimdi çatışmalarımız ve başarılarımız, yıllardır zulüm altında öldürülüp duran halkın tepkisi ve zulme karşı çıkmalarının bir sonucudur” dedi.