Suriyeli muhalefler İstanbul'da başbakanını seçecek

İstanbul’da toplanan Suriyeli muhalifler kendi başbakanlarını seçecekler. Eski Suriye Ziraat Bakanı Esad Mustafa ile ekonomist Usame Kadi’nin en güçlü adaylar olarak görüldüğü seçimler, İstanbul’da bugün başlayıp yarın sona erecek Suriye Ulusal Konseyi toplantısında gerçekleşecek. Burhan Galyun, Riyad Hicab ve Heysem Malih’in de 10 aday arasında adları geçerken muhalefet içinde hiçbir gruba bağlı olmayan Hıristiyan muhalif Michel Kilo’nun da potansiyel aday olduğu belirtildi.

En güçlü adaylardan biri olduğu belirtilen 1968 Halep doğumlu Kadi, Washington’da faaliyet gösteren Suriye Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin kurucusu ve teknokrat geçmişinden ötürü favori kabul ediliyor. İdlip’de 1947 yılında doğan Esad Mustafa ise sekiz yıl boyunca Esad rejiminde ziraat bakanı olarak görev yapan deneyimli bir politikacı. Suriye Ulusal Konseyi üyesi Ahmed Ramadan, konsey üyelerinin bir teknokratı seçmek istemeleri halinde Kadi’nin kazanabileceğini, ama deneyim ve politik yeterlik aranacaksa Esad Mustafa’nın tercih edilebileceğini kaydetti. Adaylardan biri üzerinde uzlaşma olması gerektiğini belirten Ramadan, bunun olmaması halinde “demokratik kural neyi gerektiriyorsa o olacak” şeklinde konuştu.

Koalisyon tarafından onaylanacak bir kabine oluşturacak olan başbakanın seçimi, ciddi bir iktidar boşluğu yaşayan muhaliflerin denetimindeki bölgelerin yönetilebileceğini göstermesi açısından muhalefet için çok önemli kabul ediliyor. Şam’da yerleşik aktivist Matar İsmailkurtarılmış bölgelerde günlük yaşamın yönetilmesi için daha iyi bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirterek “bu girişim Esad yönetimine alternatif sivil bir otorite olmalı” dedi. İsmail, geçici yönetimin sürgündeki muhalefetin halkla doğrudan ilişki kurma fırsatı sağlayacağını da vurguladı.

Muhalefet mensupları direnişle sıkı bağları olan bir başbakanın olmasını istemekle beraber, muhalefete destek veren Katar ve Suudi Arabistan’ın da seçimlerde etkili olması bekleniyor. Muhalif liderlerden Heytam el Malih “Başbakan devrimle birlikte olmalı ve daha da iyisi yakın zamana kadar Suriye’de bulunmuş biri olmalı” diyerek uzun yıllar dışarıda yaşamış birisinin başbakan olmaması gerektiğini dile getirdi. Konsey üyeleri rejimle diyalog yapacak bir yönetime karşı olduklarını belirterek Tükriye ile birlikte bazı Arap ülkelerinin geçici yönetim istemelerine rağmen, ABD’nin tercihinin rejimle diyalog olduğuna inanılıyor.

Merkezi Katar’da bulunan Suriye Ulusal Koalisyonunun geçtiğimiz hafta başbakan belirlemek üzere İstanbul’da bir toplantı yapacağı açıklanmış, ancak yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle toplantı iptal edilmişti. Amerika ve Ulusal Koalisyon Başkanı Muaz el-Hatib, Ulusal Koalisyon’un geçiş hükümeti kurmasına ve başbakan seçmesine karşı çıkıyor.