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Yaşam

Suriyeli Metropolitlerin katil zanlıları Konya'da ortaya çıktı

Suriye'de kaçırıldıktan sonra öldürülen Ortodoks Metropoliti Pavlus Yazıcı ve Süryani Metropoliti Yohana İbraim'in katil zanlıları Konya'da yakalandı

23 Temmuz 2013 19:44


Suriye'de kaçırılmalarının ardından öldürülen Ortodoks Metropoliti Pavlus Yazıcı ve Süryani Metropoliti Yohanna İbrahim'in katil zanlısı olarak belirlenen biri kadın üç kişi Konya'da ortaya çıkıtı.

Yol denetimi yapan polislerce yakalanan, Rusya, Çeçenistan ve Suriye vatandaşı oldukları anlaşılan 3 şüphelinin yapılan işlemlerin ardından ülkelerine iade edildikleri açıklandı.

Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Suriye’nin Halep kenti yakınlarında geçen 22 Nisan'da kaçırılan Şam’daki Ortodoks Kilisesi Antakya Patrikhanesi'ne bağlı Halep Metropoliti Povlus Yazıcı ile Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Gregorios Yohanna İbrahim öldürüldü. Metropolitlerin katillerinin yasa dışı olarak Türkiye'ye girdiği anlaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Metropolitleri öldürdüğü iddia edilen ve Türkiye'de yakalanan Mogammed A., Ahmad R. ile hamile Fatim M., Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nden geçen Konya-Ankara karayolunda polisin yol denetimi yaptığı sırada yakalandı. Rusya, Çeçenistan ve Suriye vatandaşı 3 kişinin emniyette yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine iade edildiği ifade edildi.

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