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Suriyeli kuyumcunun kurtarıldığı operasyon polis kamerasında

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Ömerli ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcu Reşit Mardin'i kaçıran ve aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

06 Aralık 2017 15:20

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Ömerli ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcu Reşit Mardin\'i kaçıran ve aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kuyumcunun kurtarıldığı operasyon, polis kamerasına yansıdı.
Ömerli\'de kuyumculuk yapan Suriye uyruklu Reşit Mardin, 1 Aralık Cuma günü silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu, kuyumcuyu kaçırdığı değerlendirilen Salih Uytun, Mehmet Karadaş. ve Levent Kaya, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından polislerin yaptığı baskında şüpheliler saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Evde, Glock marka 2 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerinin ifadeleriyle Reşit Mardin, Kabala beldesinde kiralık otomobilde elleri bağlı bir halde bulundu. Şüpheliler, sorgularının ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece, \'silahla yağma suçundan\' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuyumcunun kurtarılması için düzenlenen operasyon ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

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