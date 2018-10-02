Suriyeli kuyumcunun evinden hırsızlık yapanları yaktıkları ateş yakalattı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Torbalı ilçesinde kuyumculuk yapan, Suriye uyruklu F.M.\'nin (44) evine giren hırsızlar, içinde çok sayıda ziynet eşyası ile 7 bin TL\'lik Suriye lirası ve 2 bin 500 TL bulunan çantayı çaldı. Hırsızlar, çantadaki gereksiz eşyalardan kurtulmak için ateş yakınca polis ekiplerince fark edildi. Evlerine düzenlenen operasyonla 5 kişi, yakalandı.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce Halep şehrinden kaçıp, geldiği Türkiye\'de İzmir Torbalı\'ya yerleşen ve kuyumculuk yapmaya başlayan Suriyeli F.M.\'nin Karşıyaka Mahallesi\'ndeki evine pazar günü saat 22.00 sıralarında hırsız girdi. Hırsızlar, kilitli odaya kapısını kırarak girip, çekyatın altında bulunan, içinde çok sayıda ziynet eşyası ile 2 bin 500 TL ve 7 bin TL değerinde Suriye lirasının olduğu çantayı çaldı. Olaydan kısa süre sonra çantadaki değersiz eşyaları imha etmek için yakındaki arazide ateş yakan hırsızlar, devriye görevi yapan polis ekiplerince fark edildi. Polisleri gören 2 kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yakılan ateşin yanına gelen polisler, yüzük, kolye ve mücevher kutularına rastladı. Bu sırada, hırsızlığı fark eden F.M.\'nin ihbarı üzerine polis, telsiz anonsları ile tüm ekipleri uyardı. Devriye gezen polis ekipleri, motosiklet ile kaçan 2 kişinin peşine düştü.

MOTORUN PLAKASINDAN ADRES BELİRLENDİ

Motosikletin plakasından, adres olarak Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan Barış Yapı Sitesi\'ndeki apartman dairesi belirlendi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen V.E. (28) ile aynı aileden M.E. (21) ve N.E.\'yi (20) gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.E.\'yi (22) de saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramada; çalıntı olduğu belirlenen 21\'i 2 binlik, 70\'i binlik, 2\'si 500\'lük, 1\'i 100\'lük, 2\'si 50\'lik banknotlar halinde Suriye lirası, 7 altın bilezik, 47 yüzük, toplam 103 gram ağırlığında çok sayıda kolye ve küpe ile 2 gümüş yüzük ve 4 altın kol saati ele geçirildi. Para ve altın ziynet eşyaları tutanakla sahibi F.M.\'ye teslim edilirken, gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI