Suriyeli Kürtlerden Cerablus operasyonuna sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı gruplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, ABD

öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı hava kuvvetlerinin desteğiyle Cerablus'ta başlattığı

operasyona Suriyeli Kürtler sert tepki gösterdi.

Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen ancak ABD tarafından Suriye’de IŞİD’e

karşı mücadelede desteklenen Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Eş Genel Başkanı Salih

Müslim, operasyona Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Müslim, twitter mesajında, "Türkiye

Suriye bataklığında. Onları DAİŞ gibi mağlup edeceğiz" yazdı.

PYD'nin silahlı kolu YPG'nin sözcüsü Redur Celil de operasyonu sert bir dille eleştirdiği bir

açıklama yaptı. Celil Türkiye'nin Cerablus operasyonunu, "Suriye'nin içişlerine yönelik

küstahça bir saldırı" olarak tanımlayarak Türk hükümetini Suriye yönetimi ve onların destekçisi

İran ile anlaşmalı olarak hareket etmekle suçladı.

Bir diğer Kürt siyasetçi Aldar Celil ise operasyonu "Türkiye'nin işgali" olarak tanımlayarak,

operasyona katılan isyancı grupları Türkiye'nin çıkarları için çalışmakla suçladı. Celil,

Türkiye'nin başlattığı operasyonu, Suriye'de 2011 yılında ilan edilen Rojova'daki özerk

bölgelere "savaş ilanı" olarak değerlendirdi. Reuters haber ajansına konuşan Aldar Celil,

operasyonun gerekçesinin, anlamı ve oluş biçiminin tartışılabileceğini ancak prensipte bu

"işgali" kabul etmeyeceklerini belirtti.