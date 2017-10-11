Suriyeli Kürtler, Şam'la müzakere masasına oturmayı kabul etti

Kuzey Suriye Demokrat Federal Sistemi’nin içinde bulunan Cezire Kantonu Dış İşleri Eş Bakanı Abdülkerim Umar, Sputnik’e verdiği demeçte Suriyeli Kürtlerin Şam'la müzakere masasına oturmayı kabul ettiğini açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Suriyeli Kürtlerle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını açıklamasını ‘olumlu ve gecikmiş’ bulduklarını söyleyen Umar, “Bu açıklamaları olumlu ve gecikmiş buluyoruz. Bu adım, bir temel teşkil edebilir. Ülkedeki krizin çözüme kavuşturulması konusunda Şam’la diyaloğa açığız” dedi.

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Umar, özerklik konusunu IŞİD’le mücadele sona erdikten sonra müzakere edebileceklerini kaydetti.

Şam’la yapılan daha önceki görüşmelerde Suriye hükümetinin ülke geleceğini konuşmaya hazır olmadığını belirten Umar, “Uluslararası garanti sunulması ve Rusya’nın aracılık yapması halinde müzakereleri sürdürmeye ve sonlandırmaya hazırız” diye konuştu.

"Kürt sorunu yeni Suriye inşa edilerek çözülebilir"

Öte yandan Suriye'deki Kürt sorununun Suriye krizinin kapsamlı çözümü çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Umar, şöyle devam etti: "Kürt sorunu, tüm bileşenleriyle birlikte yeni Suriye’nin inşa edilmesi yoluyla çözülebilir."

Esad, bağımsız federal sisteme karşı

Suriye'nin kuzeyinde etkili olan Kürt gruplar, bölgede kendi özerk yönetimlerini oluşturdular ancak Suriye devletinden bağımsızlık istemediklerini söylüyorlar.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerin Suriye'nin bazı bölgelerinde hâkimiyet kurmalarına razı olurken, Kürtlerin merkezi yönetimden bağımsız federal sistem isteğine karşı çıkıyor. Esad, Kürtlerin oluşturduğu yerel yönetim konseylerini 'geçici yapılar' olarak nitelendiriyor.