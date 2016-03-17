Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan edildi; Şam, "kararı tanımıyoruz" dedi

Suriyeli Kürtlerin siyasi hareketi PYD öncülüğünde biraraya gelen ve Arap, Süryani ve Ezidi grupları da içeren kongre, 'Kuzey Suriye Federasyonu'nun kuruluşunu ilan etti. Ancak Suriye hükümetinden gelen ilk açıklamalarda herhangi bir federal yapının tanınmayacağı ifade edildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Suriye hükümeti ise kararın hemen ardından yaptığı açıklamada, federalizm ilanının resmi ya da siyasi bir etkisi olmayacağını belirtti. Suriye haber ajansı SANA’ya konuşan bir Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, federalizm kararının ülkenin toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu ve kararın tanınmayacağını söyledi.

Muhalefet örgütlerinden Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu da (SMDK), “Belirli bölgelerde farklı bir yapı kurmak Suriye halkının iradesine aykırıdır” diyerek federalizm ilanına karşı çıktı.

PYD Eş Başkanı Salih Müslim ise, federal yapının Suriye devleti içinde kalmaya devam edeceğini söyledi. Müslim, federalizmi görüşmek üzere Cenevre’deki görüşmelere resmi bir heyet göndermeye de hazır olduklarını, ancak Cenevre toplantılarına davet edilmediklerini kaydetti.

ABD karşı çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye'de herhangi bir otonom yapıyı tanımayacaklarını belirterek federalizme karşı çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye hükümeti ve muhalefetinin federal yapıya geçiş kararı alması halinde bunu destekleyeceklerini söylemişti.



