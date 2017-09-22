Suriyeli Kürtler federal sistem için sandığa gitti

Suriye'de federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin düzenlediği ilk yerel seçimler yapıldı.

Suriyeli Kürtlerin ülkenin kuzeyinde ilan ettiği kantonlardaki yerel yönetimlerin temsilcilerini belirleyecek olan oylama, üç aşamalı bir seçimin ilk adımı. Bu aşamada, 3 bin 732 mahalle, nahiye ya da köyün temsilcisi seçiliyor. 12 bin 421 adayın yaklaşık yarısı kadın. Her yerel yönetimin bir erkek bir de kadın eş başkana sahip olması öngörülüyor.

Sürecin 3 Kasım'daki ikinci aşamasında, kasaba ve bölgelerin icra konseylerinin üyeleri belirlenecek. 19 Ocak'taki son aşamada ise hem her bir kanton için ayrı meclis, hem de ortak bir parlamento seçilecek.

Boykot

Demokratik Birlik Partisi (PYD) öncülüğündeki koalisyonun girişimiyle gerçekleşen seçimler bazı muhalefet partilerince boykot edildi. Bu partilerin başında federasyon fikrine karşı çıkan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) geliyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Fabrice Balanche, "Bu seçimler bir demokrasi simülasyonu olacak. Çünkü çok partili bir sistem ya da özgürlük yok" yorumunda bulundu.

Seçim düzenlenen kentlerden Kamışlı'daki Kürt politikacı Civan Muhammed, olası bir IŞİD saldırısı endişesiyle gün boyu yoğun güvenlik önlemleri alındığını söyledi. Muhammed, Cuma olması nedeniyle de bölgedeki birçok dükkan ve kurumun kapalı, araç trafiğinin sınırlı olduğunu belirtti.

Seçimler, ana bileşeni PYD'nin silahlı kanadı YPG olan Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'den aldığı tüm bölgeleri kapsamıyor. Nüfusunun çoğunluğu Arap olan Menbiç ve Rakka yakınlarındaki Tabka kentleri, kurulması amaçlanan federasyona dahil değil.

Müslim: Hedef bağımsızlık değil

Suriye'de Mart 2011'de başlayan çatışmaların ardından rejim güçlerinin çekildiği bölgelerde kontrolü sağlayan Suriyeli Kürtlerin düzenlediği seçimlerin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde pazartesi yapılması planlanan bağımsızlık referandumundan sadece üç gün önce gerçekleşmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ancak PYD Eş Başkanı Salih Müslim, komşu ülke Irak'taki Kürtlerin aksine bağımsızlık hedeflemediklerini söyledi. Müslim, "Biz Suriye'nin bir parçasıyız... Suriye'deki talebimiz ayrılık değil, talebimiz federalizm" diye konuştu.

Şam rejiminin geçen ay "şaka gibi" diye nitelediği seçimlere Ankara da tepkili. Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Kuzey Irak'taki referanduma şiddetle karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına da asla izin vermeyeceğini söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/AFP,CÖ/BK