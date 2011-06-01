-SURİYELİ KÜRT MUHALİFLER: "BU REJİMİ YIKMAYA SÖZ VERİYORUZ" ANTALYA (A.A) - 01.06.2011 - Suriyeli Kürt muhalifler yaptıkları ortak açıklama ile Suriye'deki rejimi yıkmaya ve devrimi sürdürmeye söz verdi. Antalya Falez Otel'de devam eden Suriye'de Değişim Konferansı çerçevesinde bir toplantı yapan katılımcı Kürt muhalifler, toplantı sonunda ortak bir açıklama yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Cuma Akkaş, Suriye Kürt halkının temsilcileri olarak Suriye'de Değişim Konferansı'nda, Suriye devriminde kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek istediklerini belirtti. "Burada ilan ediyoruz, biz Kürt partileri, Kürt gençliği ve bağımsızları olarak bu rejimi yıkmak ve bu devrimi sürdürmek için söz veriyoruz. Demokratik, özgür yeni bir Suriye inşa etmek için buradayız" mesajını veren Akkaş, Suriye'deki rejim yıkılana kadar çalışacaklarını dile getirdi. Suriye'deki bütün devrimci gençler ve kadınları selamladıklarını ifade eden Akkaş, rejime karşı mücadelelerini sürdürmeye söz verdiklerini söyledi. Grup açıklamanın sonunda "Suriye bütün Suriyeliler için, Suriyeliler Suriye için" ve "Özgürlük" şeklinde sloganlar attı.