Suriyeli konuklar için “Sokağıma Ses Mahalleme El Veriyorum” projesi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) YUVA Derneği ve Sabancı Vakfı işbirliği ile yürütülen “Sokağıma Ses Mahalleme El Veriyorum” Projesi kapsamında hazırlanan kitap tamamlandı. Hazırlanan video ve yayına hazır hale getirilen kitabın ilk kısmında proje sırasında gerçekleşen mutfak atölyelerinde hazırlanan yemek tariflerine yer verildi. Kitapta komşu Türkiye ile Suriye’ye ait 7 farklı yemek tarifiyle birlikte 7 farklı göç hikâyesi de yer alıyor. Kitabın ikinci bölümünde yer alan ‘Bir Yuva Masalı’nda ise yolu Yuva Derneği ile kesişen 8 arkadaşımızın hikâyelerine yer verildi.

PROJENİN HEDEFİ

Yuva Derneği Program Direktörü Özge Sönmez, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı\'nın da katıldığı toplantıda bu projede yapılanları anlattı. Sönmez, Sabancı Vakfı ile birlikte 2017 yılından bu yana uyguladıkları \'Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum\' Projesi kapsamında, sosyal uyumu güçlendirecek mekanizmaların oluşması sağlanarak mahallelilerin sorunlarına birlikte çözümler üretildiğini söyledi. Sönmez, proje ile geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler\'in ve yerel halkın arasındaki dayanışma bilinci, kültürel diyaloğu ve sosyal uyumu geliştirildiğini kaydetti. Özge Sönmez, mahalle bilinci ve kültürünü geliştirici çalışmalarla, Suriyeliler ve Ümraniyeliler arasında sosyal uyumu, barışı destekleyen etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projesi kapsamında, sosyal uyumu güçlendirecek mekanizmaların oluşması sağlanarak mahallelilerin sorunlarına birlikte çözümler üretmesi hedeflendi. Ayrıca, geçici Koruma altında yaşayan Suriyelilerin ve yerel halkın arasındaki dayanışma bilincini, kültürel diyaloğu ve sosyal uyumu geliştirmenin amaçlandığı kaydedildi. Suriyeliler ve Ümraniyeliler arasında sosyal uyumu, barışı destekleyen etkinlikler gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’nin dört yanında yaşayan Suriyeliler\'in barınma, sağlık, beslenme, iş ve eğitime erişim ile sosyal dışlanma gibi ortak sorunlarla boğuştukları vurgulandı. Suriyeliler\'in Türkiye’de yaşamaya başladıktan sonra karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak ve yeni hayatlarına uyum süreçlerini sorunsuz tamamlamak için koruma, eğitim, geçim yaratma çalışmalarının ve en önemlisi sosyal uyum çalışmalarının ivme kazanmasına ihtiyaç duyulması üzerine Yuva Derneği’nin Ümraniye Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde Suriyeli ve bölgedeki kadın ve gençlerden oluşan dayanışma grupları oluşturuldu. Dayanışma grubu çalışmalarından çıkan önerilerle mahalledeki çocuk ve gençleri güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlendi. Kadınların merkeze devamını sağlamak için beceri kursları, hobi atölyeleri, sağlık, şiddet ve haklar konularında atölyeler düzenlendi. Türkiye’deki aileler ile Suriyeliler’in sosyal uyumunu güçlendirecek spor turnuvası, film gösterimleri, piknikler, tiyatro gösterisi gibi mahalle aktiviteleri düzenlendi. Mahallenin ortak sorunlarına çözüm geliştirebilmek için dayanışma grubu temsilcileri, muhtar, okul aile birliği temsilcisi ve müftülük yetkilisinin katılımıyla bir Mahalle Dayanışma Grubu oluşturuldu.



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