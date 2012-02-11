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Dünya

Suriyeli komutana suikast

Suriye devlet haber ajansı, başkent Şam’da silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda bir tuğgeneralin öldürüldüğünü duyurdu.

11 Şubat 2012 17:59

Suriye devlet haber ajansı, başkent Şam’da silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda bir tuğgeneralin öldürüldüğünü duyurdu.
 

Resmi SANA ajansının haberinde, Şam'da silahlı üç kişinin, Tuğgeneral İsa El Huli'ye, Rükneddin mahallesindeki evinden çıkarken ateş açtığı belirtildi.


Askeri hekim olan El Huli'nin başkentteki bir askeri hastanenin başhekimi olduğu kaydedildi.


El Huli'nin, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine karşı gösterilerin başladığı geçen Mart ayından bu yana Şam'da öldürülen en üst rütbeli subay olduğu ifade edildi.


Tuğgeneral El Huli’ye düzenlenen suikast, Suriye’deki iç karışıklığın hükümet karşıtı gösterilerden en az etkilenen Şam’a da sıçrıyor olabileceğine işaret etti.


Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’deki rejim karşıtı gösterilerde bugüne kadar yaşanan şiddet olaylarında 5 bin 400'den fazla kişinin öldüğünü belirtti.

 

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