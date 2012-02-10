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Dünya

'Hamas Suriye'yi terk etti' iddiası

Filistin'in Gazze bölgesini yöneten Hamas'ın Suriye'yi fiilen terk ettiği belirtildi.

10 Şubat 2012 20:13

 

 
Filistin'in Gazze bölgesini yöneten Hamas'ın Suriye'yi fiilen terk ettiği belirtildi. 
 
Anadolu Ajansı'nın güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hamas Suriye'den fiilen ayrıldı. 
 
Kaynaklar, Hamas'ın siyasi bürosunun yeni yeriyle ilgili açıklamayı yakında yapacaklarını belirtti. 
 
Basında daha önce Hamas'ın siyasi bürosunun Katar ya da Tunus'a gideceği yönünde haberler çıkmıştı. 
 
Hamas yetkilileri, geçen ay yaptıkları açıklamada, Şam'daki bürolarını kapatma veya başka yere taşınma gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemişlerdi. 
 
Hamas'ın uluslararası ilişkiler sorumlusu Usame Hamdan, Suriye yönetiminin de Hamas'tan "Şam'ı terk etmesi" gibi bir istekte bulunmadığını belirtmişti. 
 
Ancak Gazze'yi kontrolü altında bulunduran Hamas'ın sürgündeki liderlerinin ailelerinin Suriye'deki karargahtan tahliye edileceği belirtilmişti. 
 
Şam'da bulunan Hamaslı yetkililer, tahliye kararının, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı devam eden ayaklanmaların ardından kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle alındığını ifade etmişlerdi. 
 
 
Ürdün'den kovulmuştu 
 
Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, 1999 yılında Ürdün'den kovulduktan sonra bürosunu Şam'a taşımıştı. 
 
 
Suriye'de şiddet olaylarının başlamasının ardından Hamas'ın bu ülkedeki bürosunu kapatması için Arap Birliği tarafından baskı yapılmıştı. Meşal, Suriye'den ayrılmadan önce Katar yönetimiyle bir görüşmede bulunmuştu. 
 
 
 

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