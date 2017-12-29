Suriyeli kadınları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, yolda yürüyen Suriyeli kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ziyad El Ömer, mahkemece tutuklandı.

Atatürk Mahallesi\'nde, yolda yürüyen Suriyeli kadınları taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu Ziyad El Ömer, çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan El Ömer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli Ziyad El Ömer, mahkemece tutuklandı.



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