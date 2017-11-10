Suriyeli kadınlar, konfeksiyon atölyesinde çalışıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriyeli kadınlar, konfeksiyon atölyesinde çalışarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Reyhanlı\'da bir dernek tarafından iç savaş nedeniyle eşlerini kaybettikten sonra çocuklarını yanlarına alıp, ilçeye yerleşen Suriyeli kadınların hayata tutunmalarını ve aile bütçelerine katkı sağlayabilmelerini sağlamak için konfeksiyon atölyesi kuruldu. İlk etapta 10 kadını bünyesine katan dernek, konfeksiyon atölyesinde kadın-erkek ceketi, pijama ve namazlık dikilerek, satışa sunulmasını sağladı. Gelen talepler doğrultusunda hem Türkiye\'deki ve hem de Suriye\'deki okul öğrencileri için kıyafet üretilmeye de başlandı.

Bir yıldır Reyhanlı\'da yaşayan ve atölyede çalışarak, aile bütçesine katkı sağlayan Safa Leben, \"Hama\'dan geldim. 6 çocuğum var. Bir yıldan bu yana dernek bünyesindeki atölyede çalışıyorum. Bize verilen kumaşları, dikiyorum. Böylece aileme destek oluyorum\" dedi.

Eşini hava saldırısında kaybeden iç savaş mağduru Adle Fehid, Lazkiye\'den geldiğini ve Reyhanlı\'da yaşamaya başladığını söyledi. Maddi zorluk yaşadığını anlatan Fehid, kimseye muhtaç olmamak ve başkalarının vereceğiyle yaşamamak için dernekteki atölyede çalışmaya başladığını belirtti. Lehid, \"Daha önceden biraz terzilikten anlıyordum. Kısa süre eğitim aldıktan sonra çalışmaya başladım. Bu arada yapılan işlerin bir kısmı talep üzerinedir. Yetişkin ve çocuklar ile öğrenciler için kıyafetler dikiyoruz. Amacımız, muhtaç olmadan kazanmak ve evimize para götürerek, aile bütçemize katkı sağlamaktır\" diye konuştu.

Dernek müdürü Muhammed Semmiğ ise eşleri iç savaşta ölen ya da sakatlanan kadınların çalıştığı bu atölyenin 3 yıldır aktif olduğunu söyledi. Semmiğ, savaş mağduru kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını ve başkalarına muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Semmiğ, ayrıca atölyede üretilenlerin gerek Türkiye\'de gerekse Suriye\'de satıldığını ve elde ettikleri parayla çalışanlarına destek olduklarını kaydetti.



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