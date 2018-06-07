Suriyeli kadınlar, Afrin'e bayramlık gönderecek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı bünyesinde açılan konfeksiyon atölyesinde çalışan Suriyeli kadınlar, Afrin\'deki yurttaşlarına bayramlık kıyafet gönderecek.

İHH, ülkedeki iç savaş sırasında eşlerini kaybeden kadınlar için Reyhanlı\'da 2 konfeksiyon atölyesi açtı. Çocukları ile birlikte Reyhanlı’da yaşamlarını sürdüren kadınlar, atölyede kıyafetler dikerek yurttaşlarına destek olurken elde ettikleri gelirle geçimlerine katkı sağlıyor. Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde dikilen kıyafetler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından terör örgütlerinden arındırılan Afrin’deki Suriyelilere bayram hediyesi olarak gönderilecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, açmış oldukları atölyede Suriyeli yetim annelerinin geçimlerine katkı sağladıklarını ve aynı zamanda ülkedeki yurttaşlarına faydalı olduklarını söyledi. Reyhanlı’daki iki konfeksiyon atölyesinde aylık 7 bin 500 parça kıyafet diktiklerini anlatan Tosun, \"Anneler aynı zamanda meslek sahibi oldular. Hem para kazanıyor ve hem de yurttaşlarına elbise gönderiyorlar. Gelecekte buradan ayrılsalar bile tek başlarına mesleklerini sürdürecek duruma geldiler. Öte yandan dikilen kıyafetler Afrin’deki halka bayramlık olarak gönderilecek\" dedi.

İç savaşta eşini kaybettiğini belirten Edibe Muhammed, çocukları ile birlikte geldikleri Türkiye’de hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti. Muhammed, \"Yetim kalan birçok kadın bir araya getirildi ve meslek sahibi oldu. Diktiğimiz çeşitli elbiseleri Suriye içerisindeki kardeşlerimize, çocuklara gönderiyoruz. İHH’nın açtığı atölyede çalışan kadınlarımız para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI