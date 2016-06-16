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Yaşam

Suriyeli kadını Pitbull'la korkutarak gasp eden çete yakalandı

Üç zanlı Suriyeli kadının 750 lirası ve telefonunu alarak kayıplara karışmıştı

16 Haziran 2016 13:08

İstanbul Sultanbeyli’de pitbulllu gasp çetesi, Suriyeli bir kadını pitbulla korkutarak çantasını gasp etti. Gasp anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, üç kişilik çete pitbulla birlikte yakalandı. Olay 13 Haziran günü Fatih Mahallesi Fırat Caddesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Sahur için annesine giden Jumana Hreitani isimli Suriyeli kadını takip eden pitbullu 3 gaspçı uygun zamanı kollayarak harekete geçti. Kadının yolunu keserek köpek ile tehdit eden 3 gaspçı, içinde telefon ve 750 TL’nin bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kadının şikayeti üzerine olayı soruşturan Sultanbeyli Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları tespit etti. Yapılan operasyonla E. Y. (17), U. E. (17) ve Ç. C. (17) gözaltına alındı. Zanlıların gasp için kullandığı pitbull cinsi köpek de bir süre emniyet müdürlüğünün bahçesinde kaldı. Pitbull daha sonra Sultanbeyli Belediyesi Veterinerlik birimlerine teslim edildi. Zanlılar emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

 

Olay anı kamerada

 

Pitbullu gasp güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pitbullu bir genç kadını takip ediyor. Bir süre sonra harekete geçen zanlı kadının önünü kesiyor. Bu sırada diğer gaspçılar da koşarak yanlarına geliyor. Çantayı alan gaspçılar daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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