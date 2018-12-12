Suriyeli kadını öldürdüğü iddia edilen sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Suriyeli Hamide Cüneyd\'i (65) boğarak öldürüp cep telefonu ile altınlarını gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 Suriyeli sanıktan 2\'si ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, biri ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılının Temmuz ayında yaşanan Suriye uyruklu Hamide Cüneyd evden çıkıp geri dönmedi. Yakınları, polise başvurdu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin sonunda Ahmed Esved ve arkadaşı Yaseer Keshu\'nun yardım alma bahanesiyle eve çağırdıkları Hamide Cüneyd\'i boğarak, öldürdüklerini belirledi. Esved ve Keshu ile onlara yardım ettiği iddia edilen Mahmud Ökraş, sorgularında suçlarını itiraf etti. 3 şüpheli, Suriyeli kadının üzerindeki altın bilezik ve kolye ile cep telefonu ve cüzdanını aldıklarını, cesedi çuvala koyarak merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Gülören Sokak\'ta bulunan moloz yığınlarının arasına attıklarını, üzerini de atık maddeler ile kapattıklarını anlattı.

ALTINLARI GAZİANTEP\'TE BOZDURMUŞLAR

Kadına ait kimlikleri sobada yakan şüphelilerin, cinayetin ardından Suriye uyruklu bir taksi şoförü ile anlaşarak Gaziantep’e gittikleri, burada aldıkları altınlar ve cep telefonunu sattıkları, dövizleri ise TL\'ye çevridikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca, cesedi sakladıkları yeri bir ay boyunca izledikleri de belirlendi. 3 şüpheli, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

KARAR ÇIKTI

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulunan tutuklu sanıklar Mahmud Akroush, Yaseer Keshu ve Ahmed Esved, tercüman eşliğinde verdikleri ifadelerinde Hamide Cüneyd\'i öldürmediklerini öne sürerek, beraatlerini istedi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Yaseer Keshu ve Ahmed Esved\'i \'Tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, \'yağma\' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Mahmud Akrosuh\'a ise \'adam öldürmeyi kolaylaştırma\' suçundan 12 yıl, \'yağma\' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.