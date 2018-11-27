Suriyeli kadını alıkoyup, eşinden fidye istediler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde Suriye uyruklu S.A. adlı kadını alıkoyarak eşi H.A.\'dan 15 bin lira fidye isteyen 2 şüpheli tutuklandı.

Suriye\'deki iç savaştan kaçan S.A. ile eşi H.A., Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde yerleşti. İddiaya göre, Suriye\'den gelen yakınları, çifti bir evde rehin aldı. Bir süre sonra ise H.A.\'yı serbest bırakan yakınları, eşi S.A. karşılığında 15 bin lira fidye istedi.

Serbest kalan H.A.\'nın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulunması üzerine polis, eve operasyon düzenleyerek, evin bir odasında kilitlenip rehin tutulan S.A.\'yı kurtarıp, 6 kişiyi de gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden Zhad A. ile Imad A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



