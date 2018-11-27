T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeli kadını alıkoyup, eşinden fidye istediler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Suriye uyruklu S

27 Kasım 2018 16:44

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde Suriye uyruklu S.A. adlı kadını alıkoyarak eşi H.A.\'dan 15 bin lira fidye isteyen 2 şüpheli tutuklandı.
Suriye\'deki iç savaştan kaçan S.A. ile eşi H.A., Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde yerleşti. İddiaya göre, Suriye\'den gelen yakınları, çifti bir evde rehin aldı. Bir süre sonra ise H.A.\'yı serbest bırakan yakınları, eşi S.A. karşılığında 15 bin lira fidye istedi. 
Serbest kalan H.A.\'nın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulunması üzerine polis, eve operasyon düzenleyerek, evin bir odasında kilitlenip rehin tutulan S.A.\'yı kurtarıp, 6 kişiyi de gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden Zhad A. ile Imad A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞSuriyeTekirdağBirEmniyet MüdürlüğüSağlıkZhadImadDiğer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24