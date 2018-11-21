Suriyeli kadın cinayeti davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Suriyeli Hamide Cüneyd\'i (65) boğarak öldürüp cep telefonu ve altınlarını gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli 3 sanık hakkında duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı, 2 sanık hakkında \'kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isterken, 1 sanığa da \'yardım etme\' suçundan ceza talep etti.

​Olay, 2015 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Evden çıkıp geri dönmeyen Suriye uyruklu Hamide Cüneyd’in yakınları, polise başvurdu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği\'nde oluşturulan 3 ekip, olay günü evine çağıran Suriyeli uyruklu Ahmed Esved’i takibe aldı. İki aylık teknik takibin ardından Ahmed Esved ve arkadaşı Yaseer Keshu\'nun, yardım alma bahanesiyle evine çağırdığı Hamide Cüneyd\'i boğarak öldürdükleri belirlendi. 20 Mart günü gözaltına alınan Esved ve Keshu ile onlara yardım ettiği iddia edilen Mahmud Ökraş, sorgularında suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, Cüneyd\'in altın bilezik, kolye, cep telefonu ve cüzdanını aldıklarını, cesedini ise çuvala koyarak merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Gülören Sokak\'ta bulunan moloz yığınlarının arasına attıklarını, üzerini de katı atık maddelerle kapattıklarını söyledi.

ALTINLARI GAZİANTEP\'TE BOZDURMUŞLAR

Kadına ait bilgi ve belgeleri sobada yakan şüphelilerin, Suriye uyruklu bir taksi şoförü ile anlaşarak Gaziantep’e gittikleri ve burada Cüneyd\'den aldıkları altınları ve cep telefonunu sattıkları, dövizleri de bozdurdukları ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca, cesedi sakladıkları yeri bir ay boyunca izledikleri belirtildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI REDDETTİLER

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanıklar Mahmud Ökraş, Yaseer Keshu ve Ahmed Esved ile avukatları hazır bulundu. Hamide Cüneyd\'i öldürmediklerini öne süren şüpheliler, tercüman eşliğinde ifade vererek, beraatlerini istedi.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerini baskı altında verdiğini iddia eden Ahmed Esved, \"Allah şahittir ki; ben öldürmedim. 2 yıldır suçsuz yere tutukluyum. Bana çok baskı yaptılar. Benim günahım yok\" dedi.

Duruşma savcısı, şüphelilerden Mahmud\'u, yardım etmek suçundan hapis cezasıyla cezalandırılmasına, diğer şüphelilerden Yaseer ve Ahmed Esved\'i ise, \'Gasp suçunu işlemek suretiyle kasten öldürmek\' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.

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