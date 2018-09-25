Suriyeli kadın, 4 yıl sonra oğlu ve torunlarına kavuştu

Ersin ERCAN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYELİ Naccar Kaddur (55), 4 yıldır görmediği Türkiye\'deki oğlu, gelini ve 2 torunuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda buluştu. Torunlarına sarılarak gözyaşı döken Kaddur, \"Savaş nedeniyle ailem ikiye bölündü. 4 yıl sonra onlara kavuştum, çok mutluyum\" dedi.

Suriye\'nin Humus kentinde yaşayan Kaddur ailesini, ülkedeki iç savaş ayırdı. Naccar Kaddur\'un oğlu, 4 yıl önce eşi ve çocuklarını alarak Türkiye\'ye göç etti. Humus\'ta kalan Naccar Kaddur, savaş korkusu nedeniyle bayramlarda bile ülkeye dönmeyen oğlu, gelini ve torunlarını bir daha göremedi. Naccar Kaddur, oğlunun Hatay Valiliği\'ne başvurarak talepte bulunması üzerine 4 yıl sonra Türkiye\'ye geldi. Kızkardeşi ve onun 2 oğlu ile birlikte Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Naccar Kaddur\'u, oğlu ve ailesi karşıladı. Kaddur, 4 yıldır görmediği oğlu, gelini ve 2 torununa sarılarak gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı tatili için ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşlerinin devam ettiği sınır kapısında torunlarıyla hasret gideren Naccar Kaddur, Suriye\'deki savaşın ailesini ikiye böldüğünü anlatarak şöyle konuştu:

\"Biz Suriye\'de Humus\'ta yaşıyorduk. Savaş ailemi böldü. Bir kısmı Türkiye\'ye geldi, biz kızkardeşimle Humus\'ta kaldık. Bir süre sonra İdlib\'e göç ettik. Şimdi de çocuklarımın yanına Türkiye\'ye geldim. 4 yıldır onları görmüyordum. Çok şükür mutluyum. Artık onlardan ayrılmak istemiyorum. Suriye\'ye dönmek istemiyorum.\"



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