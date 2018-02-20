Suriyeli kaçaklar lastik bota binerken yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmek için bindikleri lastik botla denize açılmak üzere olan 16 Suriyeli, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi, Günbatımı Mevkisi\'nde kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, lastik botla denize açılmak üzere olan, üzerlerinde can yelekleri bulunan 16 Suriyeliyi yakaladı. Bottan indirilen kaçaklar, ana yola çıkartılıp, jandarmaya teslim edildi. Kaçakların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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