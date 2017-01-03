Suriyeli isyancılar Astana hazırlıklarını durdurdu

Pazartesi günü çok sayıda Suriyeli isyancı grup planlanan barış görüşmeleri hazırlıklarına ara verdi. Bu karara, "dört gündür yürürlükte olan ateşkesten bu yana hükümet birliklerinin kendilerine yönelik sürekli ihlalleri” gerekçe gösterildi. Gruplar, Suriye ordusunun saldırılara son vermemesi durumunda anlaşmayı feshetmekle tehdit ettiler.

Hükümet ve isyancıların Ocak ayı sonunda Kazakistan'ın başkenti Astana'da barış görüşmelerine katılması planlanıyordu. Arabulucu olarak ise Rusya, Türkiye ve İran yer alacaktı.

Ancak isyancılar, şimdilik müzakere masasından çekildi. Ortak açıklamalarında, "savaşçılarının ateşkese uyduğunu ancak Suriye ordusunun saldırılara devam ettiğini” belirttiler. Ayrıca açıklamada, "Bu nedenle Astana'daki müzakerelere ilişkin tüm görüşmeler durduruldu” denildi.

Rusya ve Türkiye garantörlüğünde kararlaştırılan ateşkes geçen hafta perşembe gecesi yürürlüğe girmişti. Buna rağmen ülkenin belirli bölgelerinde özellikle stratejik açıdan öneme sahip Şam yakınlarındaki Barada Vadisi'nde çatışmalar yaşanmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye hükümet birliklerinin isyancılara yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etmişti. Hafta sonu bin kadar kadın ve çocuğun çatışmalardan kaçtığı bildirildi.

Temiz suya erişim yok

Barada Vadisi'nde akan Barada Nehri, en önemli su kaynaklarından biri. Hükümet isyancı grupları, başkentin suyunu kesmekle suçlamıştı. BM verilerine göre, 22 Aralık'tan bu yana 4 milyon kent sakininin temiz suya erişimi yok.

İsyancılar, Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgesinde devam eden saldırıların yüz binlerce insanın yaşamını riske attığını bildirdi. İsyancılar, "eğer saldırılar durmazsa uzlaşılan ateşkesin hükümsüz olarak kabul edileceğini” duyurdu.

Açıklama Ceyş-ul İslam, Feylak el Rahman, Sultan Murad ve Ceyş-ül İssa gibi İslamcı gruplar tarafından imzalandı.

2011 yılından bu yana Suriye'de devam eden iç savaşta 310 bin kişi hayatı kaybetti.

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AFP, BS/GA