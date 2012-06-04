Suriyeli isyancılar: Annan planına artık bağlı değiliz

Suriye'deki isyancıların sözcüsü, BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planına artık bağlı olmadıklarını açıkladı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ise, BM'de Suriye'ye askeri bir operasyon tartışması olmadığını söyledi.

Suriye'de çatışmalar devam ederken, Suriyeli isyancıların sözcüsü, BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planına artık bağlı olmadıkları açıklamasını yaptı.

'Tampon bölge oluşturulsun'

İsyancıların sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in barış misyonu ya da tampon bölge oluşturmasını istediklerini de söyledi.

Suriyeli isyancılar adına açıklama yapan Binbaşı Sami El Kurdi, "Bu plana bağlılığımızı sona erdirdik ve geçtiğimiz cuma gününden itibaren halkımızı savunmaya başladık" dedi.