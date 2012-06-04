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Dünya

Suriyeli isyancılar: Annan planına artık bağlı değiliz

Suriyeli isyancılar 'Artık BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planına bağlı değiliz'' dedi

04 Haziran 2012 20:39

Suriye'deki isyancıların sözcüsü, BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planına artık bağlı olmadıklarını açıkladı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ise, BM'de Suriye'ye askeri bir operasyon tartışması olmadığını söyledi.

Suriye'de çatışmalar devam ederken, Suriyeli isyancıların sözcüsü, BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planına artık bağlı olmadıkları açıklamasını yaptı.

 

'Tampon bölge oluşturulsun'

 

İsyancıların sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in barış misyonu ya da tampon bölge oluşturmasını istediklerini de söyledi.

Suriyeli isyancılar adına açıklama yapan Binbaşı Sami El Kurdi, "Bu plana bağlılığımızı sona erdirdik ve geçtiğimiz cuma gününden itibaren halkımızı savunmaya başladık" dedi.

 

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