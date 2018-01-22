Suriyeli işçiler akıma kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bir inşaatta çalışırken taşıdıkları demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılan Suriyeli Ahmud El Hamdo (25) yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kökez Mahallesi 3038 Sokak\'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Suriyeli 2 işçinin taşıdıkları demir elektrik teline temas etti. Akıma kapılan Ahmud El Hamdo ile Beşer El Nahar ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Ahmud El Hamdo\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmud El Hamdo\'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Beşer El Nahar ise ağır yaralı halde Serik Devlet Hastanesi\'ne, oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis inşaat sahibiyle yüklenici firma temsilcisini gözaltına aldı.



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