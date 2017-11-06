Suriyeli işadamlarına yatırım ve teşvik bilgisi

GAZİANTEP, (DHA) - İPEKYOLU Kalkınma Ajansı (İKA) Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerine yatırım yapmak isteyen Suriyeli işadamlarını, yatırım ve teşvik konularında bilgilendirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) tarafından Gaziantep\'te düzenlenen Türkiye\'de Suriyeli yatırımcılar forumuna katılım sağladı. Yaklaşık 300 katılımcının yar aldığı forumda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından sunum gerçekleştirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından Mehmet Polat tarafından gerçekleştirilen sunumda, bölgenin yatırım ekosistemi ve teşvikleri hakkında Suriyeli işadamlarına detaylı bilgi verildi.

Sunumun ardından soru- cevap şeklinde devam eden forumda, işadamları yatırım, teşvik konusunda İKA uzmanlarından bilgi aldı.