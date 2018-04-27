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Politika

Suriyeli iş insanı AK Parti'den vekillik için adaylık başvurusu yaptı

BURSA, (DHA) - SURİYE'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu

27 Nisan 2018 19:02

BURSA, (DHA) - SURİYE\'den 10 yıl önce gelip, Bursa\'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti\'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Suriye\'nin Hama kentinden Bursa\'ya 10 yıl önce gelip, yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı. Türkiye vatandaşı olan Muhammed Erşahuni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hayranlığı dolayısıyla soyadını değiştirip, Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Muhammed Erşahuni, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti çatısı altında Bursa\'dan aday adaylığı başvurusu yaptı. Muhammed Erşahuni\'nin, yakın çevresine, en büyük hedefinin milletvekili olarak seçilip, TBMM\'ye girmek olduğunu söylediği belirtildi.

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