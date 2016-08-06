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Suriyeli inşaat işçisi 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

Ahmed el Hasan 20 yaşındaydı

06 Ağustos 2016 21:10

Bursa'nın İznik ilçesinde Suriyeli 20 yaşındaki Ahmed el Hasan, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, Yeşilcami Mahallesi Şehit Hüseyin Ar sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Geçtiğimiz ay inşaat firmasında çalışmaya başlayan Suriyeli mülteci Ahmed el Hasan, çalıştığı binanın 3'üncü katındaki direk kalıplarını çaktığı sırada, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Suriyeli işçiAhmet el Hasan

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