Suriyeli inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır, 7 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Suriyeli inşaat işçilerini taşıyan minibüsün takla atıp devrilmesi sonusu meydana gelen kazada 2\'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Konya-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Konsan Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Suriyeli, Abdullah Alaya yönetimindeki 42 MB 704 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, refüje devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 6 Suriyeli işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsün arka kısmında koltuk olmadığı ve işçilerin yerde oturduğu öğrenilirken, bu bölümdeki 2 yaralı güçlükle çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan işçiler, yaralı arkadaşlarının üşümemesi için üzerine mont örtüp, ellerinden tutarak destek oldu.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan 3 Suriyeli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis soruşturma başlattı.



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