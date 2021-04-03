Suriyeli iki kişi sahte 4 milyon doları piyasaya sürecekken yakalandı!

Bayrampaşa'da Suriyeli iki kişi piyasaya 3 milyon 950 bin sahte ABD Doları sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince şüphelilerin adresine yapılan baskında valizler içerisinde saklanmış sahte dolarlar ele geçirildi.



Polis, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir adreste Suriye uyruklu M.Ş., ve M.Q., isimli iki kişinin piyasaya yüklü miktarda sahte ABD Doları sürdüğü bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, dün saat 19.15'te şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Ekiplerce adreste yapılan aramalarda valizlere saklanmış şekilde, 2 adet para sayma makinası, 168 deste içerisinde toplamda; 3 milyon 950 bin Amerikan Doları ve 2 milyon 620 bin basıma hazır beyaz banknot ele geçirildi.

Adreste bulunan M.Ş., ve M.Q., isimli iki Suriyeli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. (DHA)