Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler için 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi (2)

2\'ŞER KEZ ÖMÜR BOYU VE 132\'ŞER YIL HAPİS

Sakarya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğini öldüren Birol Karacal ile Cemal Bay, 30\'ar yıl olmak üzere 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanıklara ayrıca, \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 30\'ar yıl, \'yağma\' suçundan 15 yıl, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\' suçundan 21\'er yıl, \'konut dokunulmazlığı\' suçundan ise 6\'şar yıl hapisle cezalandırıldı. Karacal ve Bay, toplam 132\'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağını belirtildi.