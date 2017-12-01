Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler birbirini suçladı (2)

\'BEN ONLARA NE YAPTIM Kİ BANA BÖYLE YAPTILAR\"

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada hamile eşi ve bebeği katledilen Suriyeli Halid Al Rahmun, şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ben olayın nasıl olduğunu görmedim. Eşim ve oğlum öldürüldü. Birol komşum, Cemal\'i de iş yerinden tanıyorum. Eşim hamile olduğu için o gün iş yerinden 06.30\'da izin alıp, eve doğru yola çıktım. Eşim o gün doğum yapacaktı. Doktora götürecektim. Eve gittiğimde dış kapı açıktı. Eşim ve çocuğumu göremedim. Eşimin çantasında eksik yoktu. Terlik ve ayakkabısı oradaydı. Korktum, endişelendim. Ağlamaya başladım. Yüksek sesle ağlayınca Birol\'un eşi geldi. Kapılarımız karşılıklı, eşim ve oğlumun hastaneye gitmiş olabileceğini söyledi. Birol\'u sordum. O da \'Siz beraber gittiniz işe\' dedi. Fabrikada Birol\'un olmadığını söyledim. Birol\'un hastaneye götürmüş olabileceğini söyledi, ben de öyle düşündüm. Birol\'u telefonla aradım. O da \'Haberim yok, babam hasta, o yüzden çıktım\' dedi. Bana oğlu gibi davranan İsmail hocayı aradım. Hastaneleri araştırmaya başladı. Ben evde kaldım. Kaynarca Hastanesi\'nden beni arayarak, eşim ve çocuğumun orada olmadığını söyledi. O sırada Birol geldi. Evine girdi. Ben acil bir şey vardır diye yanına gitmedim. Polise gittim, durumu anlattım. Ben polisteyken Birol sık sık aramaya başladı beni. Polisin dikkatini çekti. Birol\'un telefon numarasını isteyip, aradılar. Birol cevap vermedi. Polis benim telefonumdan Birol\'u aradı. Daha sonra polis Birol\'u karakola getirdi. Evde parmak izi alındı. Polis koltukta kan buldu. Ben görmemiştim. Birol ile aramızda sorun yoktu. Eve ilk taşındığımda Ramazan\'ın birinci günü bizi yemeğe çağırdılar. Ramazan boyunca da bize yemek getirdiler. Bir iki kere ailece görüştük.\"

Halid Al Rahmun, Cemal Bay\'ın duruşma sırasında kekelemesine de değinerek, \"Cemal normalde böyle tikli hareket edip, kekeme konuşmuyor. 3 ay beraber aynı iş yerinde çalıştık. Şu an göründüğü gibi değil, doğruyu söylememek için böyle davranıyor. Olay günü çocuğum ağlamış, eşim bağırmış. Birol\'un eşi bunları neden duymamış. Bu durumu şüpheli buluyorum. Ben onlara ne yaptım ki bana böyle yaptılar?\" diye konuştu.

Emani Al Rahmun\'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun ise \"Ben olay olduğunda Suriye\'deydim. Türkiye\'ye ilk defa geliyorum. Sanıklardan şikayetçiyim. Buradaki herkes beni kendi yerine koysun. İki suçlunun verebilecek en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Adalate güveniyorum\" dedi.

Duruşma, verilen aranın ardından yeniden görülmeye devam etti.