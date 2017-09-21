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Suriyeli göçmenlerin yardım izdihamına polis müdahalesi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bulunan SGDD-ASAM Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Şubesi önünde toplanan ve isimleri listede bulunmadığı öne sürülen 500 kadar Suriyeli, yardım paralarını alamadıklarını belirterek tepki gösterdi

21 Eylül 2017 15:42

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bulunan SGDD-ASAM Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Şubesi önünde toplanan ve isimleri listede bulunmadığı öne sürülen 500 kadar Suriyeli, yardım paralarını alamadıklarını belirterek tepki gösterdi. Dernek yöneticileri kalabalığın artması ve bina önünde izdihal oluşması üzerine polis çağırarak, yardım istedi.
Merkez Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi\'ndeki 2\'nci katta bulunan dernek merkezine gelen isimlerinin yazıldığını ancak, paralarının verilmediğini öne süren Suriyeliler tepki gösterdi. Dernek önünde oluşan Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu kalabalıktakiler, Arapça ve Türkçe yaptıkları açıklamada, \"Dernek tarafından isimlerimiz yazıldı ama bize yardım yapılmıyor\'\' diyerek uzun kuyruk oluşturup, tepki gösterdi. Listede adları olmadığı halde  dernek binasınının bulunduğu apartman dairesine ve binaya girmek isteyenleri, olay yerine gelen polisler sakinleştirdi. Bu arada dernek giriş ve apartman giriş kapısı içeriyi girişler olmaması için polis gözeteminde kapatıldı. Yapılan açıklamalar ve polisin uyarısının ardından kalabalık daha sonra dağıldı.
SGDD -ASAB Dernek yöneticileri ise kendilerine kayıtlı olan ailelere veya kişilere değişik oranlarda zaman zaman para yardımı yaptıklarını ancak liste dışı aşırı sayıda sığınmacının gelmesiyle sorun yaşadıklarını söyledi. Dernek yöneticileri bu konuda konuşmak istemediklerini belirterek, binanın kapısını kapatarak soruları yanıtsız bırakıp Ankara\'daki derneğin Genel Merkezi ile görüşülmesini söyledi.

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