Suriyeli göçmenin cesedi Bodrum'da kayalıklara vurdu

Bodrum’daki kayalık bir bölgede kıyıya, erkek cesedi vurdu. Cesedin üzerinde çıkan pasaporttan ölen kişinin Suriyeli 26 yaşındaki Thafer Alsalh olduğu belirlendi. Alsalh’ın üç hafta önce Aydın’ın Didim’in İlçesi’nden Yunanistan’a ait Farmakosini (Bulamaç) Adası’na geçerken batan botta kaybolanlardan biri olduğu sanılıyor.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii’nde bugün öğle saatlerinde kıyıya bir erkek cesedi vurdu. Cesedi fark eden çevredeki bir inşaatın işçileri durumu, jandarmaya bildirdi. Yaklaşık 3 haftalık olduğu sanılan ceset, kayalık bölgeden iş makinaları yardımıyla alınabildi.

Cesedin üzerinden çıkan kimlikten ölen kişinin Suriyeli elektrik mühendisi 26 yaşındaki Thafer Alsalh olduğu belirlendi. Ölen kişinin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Alsalh’ın üç hafta önce Aydın’ın Didim’in İlçesi’nden Yunanistan’a ait Farmakosini (Bulamaç) Adası’na geçerken batan botta kaybolanlardan biri olduğu sanılıyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.