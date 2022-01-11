Suriyeli göçmen evinde öldürüldü

İstanbul, Bayrampaşa'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı apartman dairesini basan kimliği bilinmeyen kişiler 19 yaşındaki Nail Alnaif'i uykusunda göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Suriyeli gençlerin evi gece yarısı saat 1 sıralarında yüzleri maskeli bir grup tarafından basıldı. O sırada evde bulunanları sopalarla darp eden grup odasında uyumakta olan Alnaif'i göğsünden bıçakladı. Ev arkadaşlarınca hastaneye götürülen Suriyeli genç kurtarılamadı.

Grup saldırı öncesinde apartman girişindeki güvenlik kameralarını da kırdı.