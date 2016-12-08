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Yaşam

Suriyeli Girişimci İş Adamları Derneği, banka hesaplarındaki 1 milyon doları TL'ye çevirdi

Suriyeli heyeti, dövizin Türk Lirası'na dönüştürüldüğünü gösteren makbuzu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teslim etti

08 Aralık 2016 23:41

Gaziantep'te, Suriyeli Girişimci İş Adamları Derneği (SİAD) banka hesaplarındaki toplam 1 milyon doları Türk Lirası'na çevirdi. Suriyeli heyeti, dövizin Türk Lirası'na dönüştürüldüğünü gösteren makbuzu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teslim etti.

SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine banka hesaplarındaki 1 milyon doları Türk Lirası'na dönüştürdü. Suriyeli işadamları daha sonra ziyaret ettikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, dövizin TL'ye dönüştürüldüğünü gösteren makbuzu teslim etti.

SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

 

'Zor durumda olmalarına rağmen destek oldular'

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Türkiye'nin her yıl biraz daha büyüyerek bugünkü güçlü konumu geldiğini ifade ederek, "Bugün dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olurken, dünya'da en fazla yardım yapan 3'üncü ülke olduk. Suriye'deki durumu görünce bu kadar zor durumda olmalarına rağmen bizi destek olmaları çok mutlu etti. Bu destek aramızdaki kardeşlik bağının ne kadar sağlam olduğunu gösterdi" diye konuştu.
 

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