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Dünya

Suriyeli general Zahreddin, hayatını kaybetti

Zahreddin'in, mayın patlaması sonucu öldüğü belirtildi

18 Ekim 2017 19:51

Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki savunmadan sorumlu Tümgeneral İssam Zahreddin, aracının IŞİD militanlarınca yerleştirilen mayına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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