Suriyeli general Zahreddin, hayatını kaybetti

Al Masdar (AMN) sitesi, olayın yaşandığı esnada Zahreddin'in Sakr adasında özel bir operasyonda olduğunu duyurdu.
İssam Zahreddin kimdir?
Sputnik’in haberine göre İssam Zahreddin, Cumhuriyet Muhafızları'nın 104'üncü Hava İndirme Tugayı'nın komutanı. 1961'de Suveyda kırsalının Tarba köyünde doğan Zahreddin, 23 milyonluk nüfusun yüzde 3.2'sini oluşturan Dürzi toplumundan.
Suriye muhalefetinin başına ödüller koyduğu Zahreddin'in Kasım 2013'te dizinden ağır yaralanıp iki ay hastanede yattığı, Temmuz 2016'da ise Deyr ez Zor'da hafif yaralandığı ileri sürülmüştü.