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Suriyeli gencin gölettte boğulmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin'in (17), ölmeden önce arakadaşları ile şakalaştığı görüntüleri ortaya çıktı

05 Haziran 2018 13:56

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin\'in (17), ölmeden önce arakadaşları ile şakalaştığı görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi\'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ve arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiyeye bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin\'in cansız bedenini sudan çıkarttı.
SON ANLARI KAMERADA
Hayatını kaybeden Hüseyin El- Hüseyin\'in ölmeden önceki son anlarının ise arkadaşları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde El-Hüseyin\'in gölette arkadaşlarıyla şakalaştığı, gölette taklalar attığı görülüyor.

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