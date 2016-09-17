Suriyeli genç sokakta bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da sokakta çıkan kavgada Suriyeli 17 yaşındaki Muhammet Selim El Musa’yı bıçakla öldürdüğü ileri sürülen 20 yaşındaki Ferhat Erdinler ile kavgaya karışan 19 yaşındaki İsmail Patlak tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Dönmez'in haberine göre, olay geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında kentin en işlek bölgesi olan merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi. Akraba ve arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Suriyeli Muhammed Selim El Musa, yolda yürürken karşısından gelen grubun içinde bulunan Ferhat Erdinler iddiaya göre karnına tokat attı. El Musa da karşılık verip Erdiner’i yumruklayınca, iki grup kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında iddiaya göre Ferhat Erdiner bıçağını çekip Muhammet Selim El Musa’ya saldırdı. Suriyeli genç göğüs, kasık ve kolundan aldığı üç bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Selim El Musa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yeri yanındaki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavganın görüntülerini incelemeyen polis, bıçağı kullanan kişinin Ferhat Erdinler olduğunu belirledi. Hırsızlık ve yaralama suçlamasıyla poliste kaydı bulunan Erdinler ile kavgaya karışan gruptan İsmail Patlak gözaltına alındı. İfadesinde, Suriyeli gençten çakmak istediğini ancak onun tokat attığını ileri süren Erdinler, "Ben de olaydan önce kasap arkadaşımın ceketini beğenmiştim ve o ceketle fotoğraf çektirmek istedim. Kavga anında ceket üzerimdeydi. Ceketin ceplerini yokladığımda elime kurban bıçağı geldi. Ben de o bıçakla saldırdım" dedi.

Erdinler ve ölen Suriyeli gence tekme tokatla saldırdığı görüntülerde yer alan İsmail Patlak, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.